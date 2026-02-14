Non si arresta il lavoro delle donne e degli uomini dei Vigili del Fuoco in tutta la Sardegna. Dall’11 febbraio sono stati effettuati oltre 1.000 interventi a causa del maltempo che sta interessando l’Isola.

Sono circa 600 i Vigili del Fuoco impegnati quotidianamente per far fronte alle incessanti richieste che giungono alle sale operative dei Comandi provinciali. Attualmente risultano ancora in attesa di intervento circa 120 richieste. L’invio delle squadre avviene in base alla priorità di soccorso.

Nella serata di ieri i sommozzatori del Comando di Cagliari sono intervenuti per il salvataggio di un gregge di pecore rimasto isolato su un isolotto nell’Oristanese a causa dell’ingrossamento delle acque.

Durante le ore notturne, invece, i sommozzatori del Comando di Sassari, congiuntamente ai soccorritori acquatici e fluviali, sono intervenuti in località Camedda, nel comune di Ittiri, per soccorrere cinque persone rimaste isolate a seguito dell’ingrossamento di un fiume che impediva loro di rientrare in sicurezza presso le proprie abitazioni.

I Comandi maggiormente interessati risultano essere quelli di Cagliari, Sassari e Nuoro; anche a Oristano il numero degli interventi è superiore alla media del periodo.