È stato confermato anche in appello l'ergastolo per i fratelli gemelli di Orune Mauro e Giuseppe Contena, accusati dell'omicidio di Mauro Antonio Carai, l'allevatore 72enne ucciso con 35 coltellate la notte del 28 agosto 2021 vicino alla sua Fiat Punto nelle campagne del paese del Nuorese.

La Corte d'Assise d'appello di Sassari ha ribadito quanto stabilito nella sentenza pronunciata il 22 aprile 2024 dalla Corte d'assise di Nuoro.

Mauro Antonio Carai fu assassinato con 35 coltellate la sera del 27 agosto 2021 nelle campagne di Orune, in località "Su Cumonale 'e susu". Le indagini avevano portato quasi subito sulle tracce dei Contena, ma la svolta era arrivata con l'incidente probatorio dell'8 novembre 2021, quando nell'auto dei due fratelli e in una maglietta sequestrata in casa fu accertata dal perito dei Ris di Cagliari la compatibilità del Dna ritrovato con quello della vittima. A quel punto scattò l'arresto e il trasferimento nel carcere di Badu 'e Carrosa: era il dicembre del 2021.