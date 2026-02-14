Un vero e proprio arsenale clandestino è stato scoperto nelle campagne di Oschiri, in località Sos Ozzastros. Nel corso di una vasta operazione condotta nella mattinata di giovedì 12 febbraio, i Carabinieri della Compagnia di Ozieri, con il supporto dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna” e degli artificieri del Comando provinciale di Sassari, hanno arrestato in flagranza un uomo trovato in possesso di armi da guerra, esplosivi, droga e ingenti quantitativi di munizioni.

L’intervento rientra in un’attività mirata di controllo del territorio finalizzata al contrasto della detenzione illegale di armi e alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo alcuni servizi di osservazione svolti nei giorni precedenti nei pressi di un’abitazione isolata in campagna, i militari hanno fatto scattare il blitz, procedendo alla perquisizione dell’immobile.

All’interno della casa è stato trovato un ingente quantitativo di armi: fucili automatici e da guerra, pistole di vari calibri, molte delle quali con matricola abrasa, silenziatori, serbatoi ad alta capacità e ottiche di precisione. Tra il materiale sequestrato anche un fucile di precisione con ottica, un AK47, un moschetto automatico Beretta 38/A e diverse armi corte. In totale, oltre 650 cartucce già cariche, centinaia di bossoli, componenti per la ricarica delle munizioni e una pressa completa per l’assemblaggio dei proiettili.

Non solo armi. Nel corso della perquisizione i Carabinieri hanno rinvenuto anche 27 grammi di cocaina, quasi 10mila euro in contanti, un jammer telefonico con otto antenne, un giubbotto antiproiettile artigianale, passamontagna, una parrucca e materiale vario riconducibile ad attività criminali. Particolarmente delicata la scoperta di ordigni esplosivi artigianali, micce, detonatori, fuochi pirotecnici e diversi chili di sostanze chimiche utilizzabili come precursori per esplosivi.

Considerata l’estrema pericolosità del materiale rinvenuto, gli artificieri del Comando provinciale di Sassari hanno provveduto alla distruzione immediata degli ordigni sul posto, mediante procedure di sicurezza controllate. Tutto il resto del materiale – armi, munizioni, droga e denaro – è stato sottoposto a sequestro.

L’uomo è stato arrestato con le accuse di detenzione illegale di armi da guerra e comuni da sparo, detenzione e fabbricazione di esplosivi, ricettazione e possesso di stupefacenti ai fini di spaccio. Su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, che coordina le indagini, è stato trasferito nel carcere di Bancali, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

Ecco l'elenco del materiale sequestrato:

- un fucile di precisione marca Zastava M76 cal. 8, completo di ottica e relativo serbatoio;

- un fucile automatico (arma da guerra) AK47 cal. 7,62;

- un moschetto automatico marca Beretta (arma da guerra) mod. 38/A cal. 9x19 con relativo

serbatoio;

- una carabina a leva Erma-werke. EG712 cal. 22 con matricola abrasa;

- una pistola calibro 9 con relativo serbatoio e matricola abrasa;

- 2 pistole marca Beretta 70 cal. 7,65 mm. con relativo serbatoio e matricola abrasa;

- una pistola cal. 9x21, con relativo serbatoio e matricola abrasa;

- una pistola Walther P38 cal. 9x19, con relativo serbatoio e matricola abrasa;

- un fucile marca Franchi cal. 12 con matricola abrasa;

- un fucile Hatsan Escort Magnum cal. 20 con matricola abrasa;

- 16 silenziatori per armi da fuoco;

- una carabina Diana 25 cal. 4,5 mm;

- una carabina Gamo Shadow 100 cal. 4,5 mm. con matricola abrasa;- una carabina Ruger Air Scout cal. 4,5 mm;

- 3 pistole a salve Bruni;

- diversi serbatoi per arma corta e lunga ad alta capacità;

- 5 ottiche di puntamento di precisione varie marche e modelli;

- un puntatore laser Beamshot;

- jammer telefonico (dispositivo di disturbo frequenze) con 8 antenne;

- giubbotto antiproiettile con lastre artigianali in acciaio;  una parrucca;

- numerosi passamontagna;

- una pressa per ricarica munizioni completa di accessori;

- alcune centinaia di bossoli esausti, inneschi, palle e altro materiale utilizzato per la ricarica di

munizioni;

- circa 27 grammi di cocaina;

- somma in denaro contante pari a 9.700 euro;

- vari ordigni esplosivi di fattura artigianale, diversi chili di sostanze chimiche, precursori per

le materie esplodenti, micce, detonatori e artifizi pirotecnici vari;

- 652 cartucce cariche (di diversi calibri).