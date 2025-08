Tres de agustu de su 2025, una die hi ada abbarrare de ammentu in sas pessones de Onne e non solu. Su hi est sutzessu hin Santu Gristolu est una hosa hi ahede impilurzire sa harena bintzas a sas pessones prus iscetticas de hustu mundu. Semmus histionande de una bidda, (Onne), in luttu dae un’annu po sa morte de battoro pitzinnos, Lorenzo, Michele, Marco e Michele, appassionaos de Caddos, figuras emergentes de s’associatzione Ippica e in mesu a medas atteras associatziones de sa bidda. Pitzinnos de oro hi ana perdiu sa vida in d’unu incidente in macchina, propriu in su haminu de Santu Gristolu.

Poi b’est Riccardo Maloccu, pitzoccu de Onne e issu puru appassionau de caddos, figura emergente de s’associatzione Ippica e in mesu a atteras associatziones de sa bidda. Itte ch’intrada Riccardo in custu hontu bo lu naro hommo, amihu intimu de sos battoro pitzinnos mortos e solu hie lu honnoshede bene, ishidi hantu a suffertu e hantu siat suffrinde po sa morte de sos amihos suos. Riccardo su 24 de Lampadas hurrede sa Harrela e Vrores e benidi seperau po hurrere su paliu de su tres de Augustu po rappresentare su Comunu de Onne.

Ecco su meraculu sutzessu, unu pitzinnu a su primu paliu de sa vida sua, a caddu de Fastidio da Clodia, in mesu de fantinos de artu livellu, si piatzada a innantis de totus, ahende una cursa azeccada, perfetta, una cursa hi solu unu fantinu de una certa esperentzia podiat ahere. In Fonne est’esta manna, una cursa dedicà a huddos battoro pitzinnos mortos un’annu prima, in cussu haminu in uve aviana perdiu sa vida, Riccardo, grandu amihu insoro bolavada in sa pista de Santu Gristolu hene vrenos ispintu dae sos amihos suos e dae tottu sa zente Onnesa hi at crettiu e prehau hi totu hustu esse sutzessu. Su meraculu Onnesu tenede una data, tres de Agustu de su 2025. Riccardo Maloccu gratzias po su hi as torrau a sa Bidda tua.