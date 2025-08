Appena arrivato in Sardegna per trascorrere le vacanze estive in Costa Smeralda, Genny Urtis, il celebre medico estetico dei vip, è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la strada provinciale 73, in prossimità del bivio San Pantaleo–Portisco. È stato lui stesso a raccontare l’accaduto attraverso una storia pubblicata sui social: “Guardate cosa ho combinato appena arrivata in Sardegna… l’Audi nuova nuova!”, ha detto mostrando la vettura gravemente danneggiata nella parte anteriore e laterale sinistra.

L’impatto ha fatto scattare gli airbag e provocato danni evidenti alla carrozzeria, ma per fortuna – come ha rassicurato Urtis – non ci sono state conseguenze gravi. “Per fortuna nulla di grave”, ha scritto, tranquillizzando i suoi follower.

Genny Urtis, cresciuto ad Alghero e oggi residente a Milano, è diventato un volto popolare della televisione italiana e un punto di riferimento nel mondo della medicina estetica. Solo pochi mesi fa ha annunciato pubblicamente il proprio percorso di transizione e il cambio di nome, da Giacomo a Genny Urtis.

L’incidente ha fatto rapidamente il giro dei social, dove Genny ha mantenuto il suo spirito positivo.