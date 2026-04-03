Sarà una Pasqua all’insegna della crescita per il sistema aeroportuale del nord Sardegna. Tra il 2 e il 7 aprile, gli scali prevedono complessivamente circa 90mila passeggeri, sostenuti da un’offerta di oltre 110mila posti e 616 movimenti tra arrivi e partenze. Un dato che segna un incremento del 7% rispetto allo stesso periodo del 2025 – quando la festività cadeva più avanti nel calendario – pari a circa 6mila viaggiatori in più.

A trainare la crescita è soprattutto l’aeroporto di Alghero, che si prepara a superare i 36mila passeggeri, registrando un aumento del 15% rispetto allo scorso anno. Per lo scalo si prevedono 223 movimenti e oltre 42mila posti disponibili. Il network pasquale si articola su 21 collegamenti da e per 11 Paesi, operati da quattro compagnie aeree, con una nuova presenza tra i vettori.

Numeri solidi anche per l’aeroporto di Olbia, che stima oltre 54mila passeggeri nel periodo festivo. Qui i movimenti previsti sono 380, con un’offerta superiore ai 68mila posti. L’incremento rispetto alla Pasqua 2025 si attesta intorno al 3%, equivalente a circa 1.900 passeggeri in più. Più ampio il network, che comprende 46 collegamenti da e per 12 Paesi, serviti da 12 compagnie aeree.

Nel complesso, i dati confermano una domanda in crescita e una rete di collegamenti sempre più articolata, segnale di un’attrattività che continua a rafforzarsi anche nei periodi di media stagione.