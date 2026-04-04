Il Cagliari calcio ha consegnato nella serata di ieri il Piano Economico Finanziario del nuovo stadio. È la nuova versione aggiornata secondo quanto previsto dagli accordi con l'amministrazione comunale. L'ultimo problema, quello sul canone, era stato risolto con un'intesa sui 150mila euro all'anno.

Prossimo step sarà la votazione del pubblico interesse da parte del Consiglio comunale per arrivare quindi al bando della gara pubblica internazionale.

Tutto con la massima celerità perché bisogna mantenere gli impegni con l'Uefa: gara a giugno per poi iniziare i lavori nel 2027. Con l'obiettivo di terminarli entro il 2031.

In ballo anche la candidatura di Cagliari per gli Europei 2032: con lo stadio nuovo potrebbe essere una delle sedi della competizione continentale.