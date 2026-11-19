La Cgil si prepara a scendere in piazza con uno sciopero generale di 24 ore, proclamato per domani, venerdì 20 novembre 2026, e rivolto a tutti i settori, pubblici e privati, nel rispetto delle disposizioni previste per i servizi pubblici essenziali. La mobilitazione, accompagnata dallo slogan "Il futuro è adesso", nasce dalla contestazione di una manovra che, secondo il sindacato, "accelera il declino e l'impoverimento del Paese".

Saranno circa 100 le piazze italiane interessate dalle iniziative a sostegno dello sciopero, tra manifestazioni regionali e territoriali, cortei e presidi.

Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, sarà a Roma, dove prenderà parte al corteo in partenza alle 9:30 da piazza Vittorio Emanuele II, diretto verso via dei Fori Imperiali. Qui, in tarda mattinata, terrà il discorso conclusivo della manifestazione.

Al centro della mobilitazione ci sono diverse rivendicazioni. La Cgil chiede un lavoro sicuro, dignitoso e non precario, stipendi e pensioni più alti, un sistema fiscale giusto e progressivo e interventi contro l'inflazione e il carovita.

Tra le richieste anche una "sanità realmente pubblica", maggiori garanzie per il "diritto allo studio" e un "accesso più semplice alla casa". La protesta sarà inoltre l'occasione per ribadire "il sostegno alla pace e la contrarietà al riarmo".

Numerosi i rappresentanti della segreteria confederale che parteciperanno alle iniziative sul territorio nazionale. Daniela Barbaresi concluderà la manifestazione di Perugia, Michele De Palma quella di Bologna, mentre Christian Ferrari sarà a Cagliari per la manifestazione regionale della Sardegna.

Gli altri appuntamenti vedranno Stefania Filetti a Genova, Maria Grazia Gabrielli a Milano, Pino Gesmundo a Firenze, Lara Ghiglione a Treviso, Luigi Giove a Torino e Serena Sorrentino a Palermo.

Una giornata di mobilitazione nazionale che coinvolgerà lavoratrici e lavoratori di numerosi comparti, con l'obiettivo di portare al centro del dibattito le richieste del sindacato sulle politiche economiche e sociali del Paese.