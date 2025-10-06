Una neonata di soli due giorni è stata trasferita d’urgenza da Alghero a Genova a bordo di un velivolo G650 dell’Aeronautica Militare. La piccola, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere spostata dall’ospedale di Sassari al Gaslini di Genova, come spiegato dall’Aeronautica Militare.

Durante il viaggio, la neonata è stata sistemata in una culla termica dedicata all’interno del velivolo e costantemente monitorata e assistita da un’équipe medica composta da un dottore e un infermiere.

Il volo salva-vita è stato attivato su richiesta della Prefettura di Sassari dalla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano, che ha immediatamente coinvolto il 31° Stormo, uno dei reparti incaricati della prontezza operativa per missioni di questo tipo.