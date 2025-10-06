In Calabria sarà ancora Roberto Occhiuto a guidare la Regione per il prossimo quinquennio. Il governatore uscente, esponente di Forza Italia, si è imposto sul candidato del campo largo Pasquale Tridico.

"Sono orgoglioso della Calabria e dei calabresi che hanno dimostrato maturità: il lavoro sul campo paga. E' stata una campagna elettorale onesta, basata sulle riforme che abbiamo fatto", è il commento a caldo del presidente calabrese.

Occhiuto ha sottolineato che si tratta della "prima volta che un presidente viene rieletto in Calabria ed è la prima volta con queste percentuali".

Le proiezioni indicano per il governatore uscente una preferenza parti al 57%, contro il 42% circa di Tridico. Francesco Toscano, di Democrazia sovrana e popolare, chiude all'1%.