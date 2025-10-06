Cinque persone sono state interrogate oggi dai carabinieri della Compagnia di Sassari, sospettate di avere un ruolo, in vario modo, nella morte di William Manca, il 45enne sassarese scomparso sabato 6 settembre e ritrovato privo di vita quattro giorni dopo nelle campagne tra Monte d’Accoddi e Truncu Reale.

Nel corso delle indagini, i militari hanno anche perquisito le abitazioni dei cinque alla ricerca di elementi utili a chiarire la dinamica dei fatti.

Al momento nessuno dei sospettati risulta iscritto nel registro degli indagati. Le ipotesi di reato su cui gli inquirenti stanno lavorando includono omissione di soccorso, abbandono e occultamento di cadavere.

Dall’autopsia è emerso che William Manca aveva assunto grandi quantità di alcol e presentava una frattura toracica, che potrebbe essere stata provocata da una colluttazione o dall’impatto con il terreno, nel caso in cui il corpo fosse stato gettato e abbandonato nelle campagne dove è stato trovato.