Una violenta bomba d’acqua ha colpito nel pomeriggio il Nuorese, interessando in particolare i territori di Siniscola, Posada e Orosei.

Le precipitazioni intense hanno provocato numerosi allagamenti stradali e, nelle situazioni più critiche, si è resa necessaria anche l’evacuazione di alcune abitazioni situate al piano terra.

Sul territorio sono operative quattro squadre dei Vigili del Fuoco, affiancate da unità specializzate nel soccorso fluviale e alluvionale. Il dispositivo di emergenza è in fase di potenziamento con l’arrivo di ulteriori squadre attrezzate per gli interventi legati agli eventi alluvionali, provenienti dai Comandi di Sassari e Cagliari.

In questa fase la priorità resta la messa in sicurezza delle persone e la gestione delle situazioni considerate più urgenti.

Il numero delle richieste di assistenza restituisce la dimensione dell’emergenza: sono 97 gli interventi ancora in coda, mentre le squadre continuano a operare nei diversi centri colpiti.

Le attività proseguono senza sosta per fronteggiare le conseguenze degli allagamenti e mettere in sicurezza le aree maggiormente interessate dal maltempo.

VIDEO