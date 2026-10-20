Momenti di difficoltà nelle prime ore del 20 ottobre al largo della spiaggia di San Gemiliano, ad Arbatax, dove un’imbarcazione a vela rischiava di avvicinarsi pericolosamente alla costa e agli scogli. A far scattare l’intervento della Guardia Costiera sono state alcune segnalazioni di cittadini.

Sul posto è arrivata la motovedetta SAR CP 811 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax. A bordo del veliero, lungo 15 metri, c’era un diportista straniero che navigava da solo, sorpreso dal rapido peggioramento del meteo. Un’avaria al sistema di recupero dell’ancora, che stava arando senza garantire un ormeggio sicuro, gli impediva di allontanarsi in sicurezza.

I militari sono riusciti a risolvere parzialmente il problema, consentendo di avvicinare l’unità alle ostruzioni portuali. Durante le operazioni è intervenuto anche un rimorchiatore portuale, che ha fornito riparo alla barca e alla motovedetta nella fase conclusiva della gestione dell’avaria.

Ripristinate le condizioni di sicurezza, la Guardia Costiera ha assistito il diportista e lo ha scortato fino al porto di Arbatax, dove ha ormeggiato senza ulteriori problemi. L’uomo, scosso dall’accaduto ma in buone condizioni di salute, ha rifiutato le cure mediche.

La Guardia Costiera ricorda l’importanza di controllare le previsioni meteo prima di partire e di pianificare la navigazione con attenzione. In caso di emergenza in mare è possibile chiamare il 112 o il numero 1530, attivo 24 ore su 24.