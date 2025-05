Sono accusati di evasione un 26enne, già noto alle forze dell'ordine, e un 21enne, entrambi di Sassari, per cui il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Sassari ha disposto la custodia cautelare in carcere.

I due giovani erano stati arrestati alla fine dello scorso aprile dalla Squadra Mobile per rapina aggravata in concorso, dopo aver aggredito un minorenne nel centro storico di Sassari, costringendolo ad accompagnarli in una zona isolata, dove lo avrebbero picchiato violentemente, minacciandolo con un oggetto appuntito e rubandogli 100 euro e il suo cellulare, impedendogli di chiedere aiuto. La vittima è riuscita a fuggire dopo alcuni minuti e a chiedere aiuto a un passante.

Dopo l'arresto, i due erano stati posti agli arresti domiciliari con controllo elettronico. Dopo varie denunce di violazioni degli arresti domiciliari, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Sassari ha deciso di porre entrambi in custodia cautelare in carcere, eseguita ieri, sabato 17 maggio.