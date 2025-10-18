Grazie alla rapida azione coordinata tra Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e personale sanitario, un uomo è stato salvato a Sassari nel pomeriggio di ieri, venerdì 17 ottobre.

Tutto è cominciato quando un altro uomo si è presentato in Questura, preoccupato di non riuscire a contattare il fratello dal giorno precedente. Dopo aver ricevuto la segnalazione, il poliziotto di turno ha prontamente allertato la Squadra Volanti di Sassari, che si è immediatamente recata in via Vincenzo Monti insieme al personale sanitario e ai Vigili del Fuoco.

Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno constatato che la porta dell'abitazione era bloccata dall'interno e che l'uomo non rispondeva. In collaborazione con i Vigili del Fuoco, è stata quindi decisa la rottura della finestra della cucina per poter entrare.

All'interno della casa, il personale delle Volanti ha trovato l'uomo in uno stato critico, privo di coscienza e con gravi difficoltà respiratorie. Dopo aver ricevuto i primi soccorsi sul posto, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al Pronto Soccorso di Sassari. Attualmente ricoverato all'Ospedale Santissima Annunziata, l'uomo si trova ora fuori pericolo.

Questa situazione di emergenza ha dimostrato quanto sia fondamentale un intervento tempestivo e coordinato per salvare vite umane, sottolineando l'importanza della collaborazione tra le varie forze in situazioni critiche.