Stava per imbarcarsi su un volo per Roma, ma era sottoposto agli arresti domiciliari. È accaduto nella mattinata di ieri, 17 ottobre, all’aeroporto “Riviera del Corallo” di Alghero, dove i Carabinieri della Stazione di Fertilia hanno arrestato in flagranza un uomo ritenuto responsabile del reato di evasione.

Durante un servizio di controllo e vigilanza nello scalo, i militari hanno notato un passeggero che, pur avendo un regolare titolo di viaggio, ha destato sospetti mentre era in fila ai controlli di sicurezza. Gli approfondimenti successivi hanno permesso di accertare che l’uomo era sottoposto alla misura cautelare dei domiciliari dallo scorso agosto per precedenti vicende giudiziarie, e non poteva dunque lasciare la propria abitazione.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, che coordina le indagini, l’uomo è stato condotto nel carcere di Bancali, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.