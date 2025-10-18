È stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Decimomannu un 39enne musicista del posto, accusato di aver più volte violato le prescrizioni imposte dal divieto di avvicinamento e di comunicazione con l’ex compagna. L’arresto è stato eseguito in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Cagliari – Sezione G.I.P., a seguito della richiesta di aggravamento presentata dai militari che avevano documentato le reiterate trasgressioni.

Nonostante il braccialetto elettronico, l’uomo avrebbe continuato a mantenere comportamenti ritenuti molesti e persecutori nei confronti della donna, spingendo così l’Autorità Giudiziaria a disporre una misura più restrittiva. Dopo le formalità di rito, il 39enne è stato condotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Il provvedimento rappresenta un nuovo capitolo di una vicenda iniziata il 13 settembre scorso, quando era già stato disposto il divieto di avvicinamento alla ex compagna. La misura era arrivata in seguito alla denuncia della donna, che aveva raccontato di essere stata vittima di minacce e offese, anche davanti al figlio minore, episodi che si sarebbero ripetuti per anni, dal 2016 fino a oggi.