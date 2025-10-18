I Carabinieri della Stazione di Giba hanno denunciato due giovani, di 35 e 27 anni, residenti rispettivamente a Giba e Villaperuccio, entrambi già noti alle forze dell’ordine. L’intervento è scattato nella serata di ieri lungo la Strada Statale 195, dove i militari hanno fermato un’Alfa Romeo con a bordo i due uomini.

Il conducente, che mostrava segni evidenti di alterazione psicofisica, si è rifiutato di sottoporsi al drug test, venendo così denunciato ai sensi dell’articolo 187 del Codice della Strada. Il veicolo è stato sequestrato e, dai controlli successivi, è emerso che l’uomo non aveva mai conseguito la patente di guida, circostanza che comporterà ulteriori sanzioni penali e amministrative.

Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno trovato nella disponibilità del passeggero strumenti da scasso, gadget elettronici e attrezzature edili di dubbia provenienza. Gli accertamenti successivi hanno permesso di stabilire che si trattava di refurtiva rubata due giorni prima a Villaperuccio, poi restituita al legittimo proprietario.