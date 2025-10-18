PHOTO
Intorno alle 00:30 di stanotte, i Vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti nel piazzale F. De Rosa per domare l’incendio di un’autovettura. L’intervento tempestivo della squadra ha impedito che le fiamme si propagassero alle altre auto parcheggiate nelle vicinanze.
Fortunatamente non risultano persone coinvolte nell’incendio. Sul luogo dell’evento sono intervenuti anche i Carabinieri di Olbia per gli accertamenti del caso e la gestione della sicurezza nell’area.
Le cause del rogo sono al momento in fase di verifica da parte delle autorità competenti, mentre l’azione dei Vigili del fuoco ha limitato i danni e garantito la sicurezza delle altre vetture presenti nel piazzale.