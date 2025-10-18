Dalla serata di oggi, sabato 18 ottobre, fino a domani, domenica 19, il Bastione di Saint Remy a Cagliari si illuminerà di arancione per sensibilizzare sulla lotta contro la tratta di esseri umani. L'Amministrazione comunale si unisce così alla Giornata europea dedicata, istituita nel 2006 dalla Commissione europea.

La tratta di persone rappresenta una delle più gravi violazioni dei diritti umani, un fenomeno diffuso che colpisce indiscriminatamente in svariati contesti, dall'exploitation sessuale a quella lavorativa, coinvolgendo anche minori e individui vulnerabili.

Secondo i dati dell’Ordine degli assistenti sociali – Consiglio nazionale, dal 2010 a oggi in Italia sono state identificate oltre 22mila vittime di tratta o sfruttamento grave, provenienti da 111 nazionalità diverse. Le giovani donne nigeriane risultano essere le più colpite, ma si è osservata per la prima volta una maggioranza maschile tra le persone coinvolte, insieme a un aumento di minori e individui transgender segnalati.

Questi numeri evidenziano un fenomeno in costante evoluzione, che continua a minacciare la libertà e la dignità di migliaia di persone in tutto il mondo. L'illuminazione del Bastione a Cagliari vuole fungere da simbolo di consapevolezza e incoraggiare a non ignorare lo sfruttamento e la privazione della libertà che ancora affliggono molte persone in Europa e oltre.