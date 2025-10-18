A Villacidro, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un allevatore di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Cagliari – Ufficio Esecuzioni Penali.

L’uomo è stato riconosciuto colpevole di maltrattamenti in famiglia, reati commessi tra gennaio e novembre del 2023 nella stessa località. La condanna, ormai definitiva, prevede una pena residua di un anno, undici mesi e dieci giorni di reclusione, che il 44enne dovrà scontare in carcere.

Dopo le formalità di rito, i militari hanno accompagnato l’arrestato presso la Casa circondariale “Ettore Scalas” di Uta, dove sconterà la pena.