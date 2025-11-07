Momenti di tensione, questa mattina, negli ambulatori del Palazzo Rosa dell'Aou, in via Monte Grappa, a Sassari.

Un uomo dopo avere atteso a lungo l'apertura della farmacia ospedaliera, ha perso la pazienza e ha dato in escandescenze, terrorizzando gli altri pazienti e il personale medico.

In forte stato di agitazione, completamente fuori di sé, l'uomo si è spogliato, ha urlato, e ha preso a calci le porte degli ambulatori, dove si erano rifugiati medici, infermieri e pazienti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immobilizzato l'uomo, lo hanno riportato alla ragione e lo hanno affidato agli operatori sanitari per l'assistenza medica necessaria.