Da 38 anni, la sezione Avis di Uri svolge i propri compiti con passione e impegno, coinvolgendo persone di tutte le età animate da un grande entusiasmo, tanta solidarietà e amore nei confronti del prossimo.

Graziano Agus è stato riconfermato presidente in seguito alle elezioni del nuovo direttivo che si sono svolte qualche giorno fa, e sarà affiancato dal vice presidente Demetrio Chessa, dal tesoriere Antonio Dettori, dal segretario Giuseppe Pinna, e dai consiglieri Domenica Agnotelli, Antonio Secchi e Giuseppe Esposito.

Un bilancio positivo per il 2024

Ai microfoni di Sardegna Live, il presidente ha parlato del bilancio 2024 e di tutte le attività che la dinamica sezione ha svolto e continua a svolgere quotidianamente, "Fortunatamente c'è stato un leggero aumento delle sacche raccolte rispetto all'anno precedente - dice - per un totale di 142 sacche di sangue intero e 6 di plasma. Inoltre, è stato avviato con successo il progetto del Centro Prelievi, che sta procedendo secondo il piano stabilito".

Tante le attività della sezione Avis di Uri

Nonostante un leggero calo nel numero di soci donatori e di nuovi donatori rispetto all'anno precedente, l'impegno nell'attività di donazione è rimasto costante, "Il Servizio Ambulanza ha registrato un totale di quasi 50.000 chilometri percorsi per servizi di emergenza e assistenza nel corso dell'anno - spiega Graziano Agus -. Il servizio 118 ha garantito interventi di soccorso di base ogni giorno, con un totale di 726 interventi suddivisi in varie categorie di urgenza. La collaborazione con l'automedica è stata necessaria solo in un numero limitato di casi, dimostrando l'efficacia dell'operato dei volontari".

Inoltre, sono stati eseguiti numerosi prelievi per pazienti in terapia anticoagulante e per esami di chimica analitica, contribuendo alla salute e al benessere della comunità, "La sezione Avis di Uri ha partecipato attivamente a progetti di screening e ha assunto un nuovo soccorritore per migliorare ulteriormente il servizio di emergenza", dice ancora il presidente, che tiene a ringraziare chiunque si sia impegnato per l'ottenimento di questi risultati che si spera possano migliorare ulteriormente in futuro, "Un ringraziamento speciale al Consiglio Direttivo, al Collegio dei Sindaci, ai Volontari, al personale in convenzione e a tutti i donatori di sangue, che con la loro generosità continuano a sostenere l'importante attività dell'Avis nella donazione del sangue", conclude Graziano Agus.