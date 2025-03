Da 35 anni la sezione Avis di Sennori è sinonimo di solidarietà, con un direttivo che ha mantenuto il suo incarico per 23 anni e che è stato riconfermato durante le ultime elezioni. Questo gruppo è guidato dalla presidente Maria Franca Muresu, che ha iniziato il suo quarto mandato, insieme a Marco Fiori, Vannalisa Chessa, Andrea Cattari, Rita Pischedda e Alberto Fazzi.

Un bilancio soddisfacente quello del 2024, "Le sacche raccolte sono state 210 - afferma la presidente ai nostri microfoni -. Abbiamo inoltre deciso di rendere ufficiale la celebrazione della giornata dei Fedalis, poiché quest'anno hanno scelto di festeggiare partecipando a una campagna di donazione del sangue. Pertanto, questa pratica verrà ripetuta annualmente".

Non solo raccolta del sangue

"Il nostro sezione conta su 257 donatori regolari, ma siamo fortunati ad avere anche diversi donatori occasionali - spiega la presidente -. Siamo grati per il loro sostegno, ma ciò che ci riempie di orgoglio quotidianamente è la collaborazione con il Tribunale, che rappresenta una nuova opportunità per coloro che devono scontare una pena."

"La collaborazione con entrambi i Tribunali, per adulti e minori, è molto importante per noi", spiega Maria Franca. "Stiamo costruendo un bel rapporto con i ragazzi, il che ci rende estremamente felici. Alcuni di loro sono diventati volontari, mentre altri hanno partecipato al programma di alternanza scuola-lavoro, creando così legami d'amicizia solidi." La presidente sottolinea: "Quando si offre una seconda chance ai giovani, si apre un mondo di opportunità. Ogni volta che vengono coinvolti con responsabilità, rispondono con entusiasmo, il che per me rappresenta una vera conquista. Alcuni di loro hanno addirittura deciso di diventare donatori, ma ci sono anche molti volontari che contribuiscono attivamente e sono sempre disponibili ad aiutare."

La sezione Avis di Sennori ha inoltre stretto un'altra importante collaborazione con il Comune attraverso l'iniziativa "Adotta uno spazio verde". La presidente, Maria Franca Muresu, esprime con emozione la gratitudine verso l'amministrazione comunale, "Ringrazio il sindaco di Sennori per averci offerto l'opportunità di svolgere al meglio le attività di volontariato". Grazie al supporto dei soci donatori e dei volontari, questa partnership ha permesso di adottare e curare lo spazio verde adiacente alla struttura Avis. Muresu sottolinea l'importanza di questa sinergia tra generazioni diverse, evidenziando come sia un processo di crescita reciproca e di arricchimento per entrambe le parti, "Solitamente chi è più avanti con l'età e ha poca dimestichezza con la tecnologia si occupa dello spazio verde, mentre i più giovani danno supporto a me".

"Vorrei ringraziare tutti i soci donatori e i volontari che ogni giorno si impegnano per raggiungere scopi di solidarietà e aiuti nei confronti del prossimo, senza questa grande unione nulla sarebbe possibile", conclude la presidente.