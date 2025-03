Il direttivo della sezione Avis di Buddusò è rimasto lo stesso che si è insediato lo scorso 12 luglio: uno spumeggiante gruppo tutto rosa capitanato dalla presidente Andreana Mariotti, che tre anni fa ha avuto l’idea e avviato il progetto, e affiancata da Maria Grazia Saba, Katiuscia Stara, Giorgia Sotgiu e Francesca Pittalis

"Tre anni fa decisi di mettere in pratica la mia idea di realizzare una sede Avis a Buddusò – afferma Andreana ai microfoni di Sardegna Live – quindi ho contattato l’Avis provinciale di Sassari per organizzare qui una raccolta di sangue e arrivammo a circa 40 sacche, un ottimo inizio che mi diete la spinta iniziale per continuare nella realizzazione del mio progetto".

Un buon bilancio per il 2024

Dopo una terza raccolta, Andreana decise quindi di creare un gruppo di sole donne e dallo scorso luglio sono state effettuate 2 raccolte di sangue con un bilancio di 75 sacche complessive, "Siamo molto soddisfatte di questo risultato trattandosi di un paese piccolo, e siamo contente che stiano pian piano rispondendo anche i giovani - afferma Andreana -. Per cercare di ottenere risultati ancora migliori quest'anno, vorremmo organizzare dei progetti in collaborazione con le scuole medie e superiori, attraverso incontri con il direttivo della sezione e con personale specializzato, per far capire agli studenti l'immensa importanza della donazione del sangue".

"Purtroppo ci sono ancora timori a riguardo che coinvolgono sia gli adulti che, in particolare, i giovani, ed è per questo che è fondamentale che qualcuno inizi a donare in modo da dare l'esempio agli amici o compagni di scuola, considerato che il futuro sono loro e meritano di essere coinvolti e informati", spiega Andreana.

"Giovani e informazione sono le parole chiave del nostro lavoro per il 2025 - dice ancora la presidente - in particolar modo l’informazione sulla donazione del plasma, tema ancora sconosciuto ma fondamentale per il bene del prossimo e la salute collettiva", conclude Andreana.

La prossima donazione di sangue a Buddsò si terrà il prossimo 6 aprile.