Sergio Ruiu, nativo di Ossi, ha da qualche giorno assunto, con grande soddisfazione sua e del resto del consiglio direttivo, la posizione di presidente dell'Avis di Nulvi, sezione che lo ha accolto nel 1985 e alla quale è rimasto sempre molto fedele.

Dopo aver effettuato ben 140 donazioni dal 1973, a causa di un infarto è stato purtroppo costretto a interromperle nel 2009, però nel frattempo Sergio è diventato non solo vice presidente ma anche il segretario, il fotografo e soprattutto l'anima pulsante della sezione.

Con il suo impegno nell'organizzare le giornate di donazione, gli eventi e partecipando costantemente alle riunioni, il neo presidente comunica con passione l'importanza del gesto altruistico della donazione, sia per chi dona che per chi riceve. Ora, alla guida del consiglio direttivo, ci si aspetta che Sergio sia ancora più attivo e coinvolto nei progetti futuri dell'associazione.

44 anni di solidarietà

Fondata nel 1981, la sezione Avis di Nulvi compie quest'anno 44 anni, "Il prossimo anno, in occasione dei 45, terremo una festa", annuncia Sergio Ruiu con soddisfazione. Uno dei soci fondatori è stato Antonio Sanna, padre di Claudio, ex presidente e affetto da talassemia. "Fu proprio per cercare dei donatori per Claudio che Antonio si impegnò finché nell'81, con l'aiuto di altre persone dal cuore generoso, venne fondata la sezione".

Sergio allora era donatore a Sassari, anche se fece la sua prima donazione a Porto Torres, a seguito di un brutto incidente in cui un ingegnere rischiava la vita e necessitava di sangue. Quando ricevette una medaglia d'argento per le donazioni, ebbe l'occasione di conoscere i volontari di Nulvi che gli chiesero di entrare nella loro grande famiglia, "così dall'85 venni adottato dalla sezione di Nulvi, prima come donatore poi all'interno del direttivo".

Un bilancio positivo

Nel 2024 sono state raccolte 161 sangue intero e 6 di plasma, "un bilancio positivo, anche se speriamo di avere dei numeri in crescita, soprattutto con il coinvolgimento dei giovani", spiega Sergio. "Ogni anno, è consuetudine premiare sia i maturandi che i laureati con borse di studio. Questo rappresenta un risultato lodevole per un paese piccolo e senza istituti di istruzione superiore".

Sergio si impegna anche a richiedere alle aziende locali dei regali da destinare ai donatori come segno di riconoscenza, "L'agriturismo Montentosu ha dato una peretta di formaggio a ogni donatore - spiega il presidente -. Dal caseificio San Pasquale hanno avuto a testa un vasetto di crema spalmabile di formaggio, mentre l'agriturismo Naraghe Alvu ha dato un dolce tipico nevose a ciascuno". "Un modo per ringraziarli di questo gesto così importante per la collettività", dice emozionato.

La prossima raccolta a Nulvi

Giovedì 6 marzo è in programma una raccolta di plasma a Nulvi e ci sono già 9 persone prenotate, mentre in aprile si svolgerà una raccolta di sangue intero. "Organizziamo raccolte ogni 2 mesi e stiamo raccogliendo una media di 28 sacche alla volta - dice Sergio -. Come tutti gli altri numeri, speriamo cresca anche questo in modo da contrastare l'emergenza data dalla carenza di sangue in Sardegna, quindi donate tutti", conclude il neo presidente.