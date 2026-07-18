La comunità di Usini si è stretta oggi intorno a una delle sue figure storiche più stimate e illustri. L'ingegner Antonio Virdis ha traguardato l'eccezionale traguardo dei cento anni di vita, un secolo di storia personale mirabilmente intrecciato con lo sviluppo urbanistico, sociale e civile del paese.

A testimoniare la rilevanza della ricorrenza e il profondo legame del professionista con il territorio, erano presenti il Sindaco di Usini, Gianluigi Testoni, e Giuseppe Mascia, Sindaco della Città di Sassari e della Città Metropolitana di Sassari.

L'ingegner Virdis non è soltanto un cittadino centenario, ma un pilastro fondante della storia recente di Usini. La sua firma è legata a doppio filo all'assetto urbano della comunità: fu lui, infatti, a redigere lo storico Programma di Fabbricazione del Comune di Usini, elaborato nel lontano 1977. Quello strumento urbanistico fondamentale, successivamente adattato e approvato con decreto dell'Assessore competente il 20 dicembre 1983, ha tracciato le linee guida per la crescita ordinata, l'espansione e la valorizzazione del centro abitato nei decenni a seguire.

La sua figura viene ricordata come quella di un professionista di altissimo valore, capace di abbinare alla competenza tecnica un amore viscerale per la propria terra. Una dedizione che ha lasciato un'impronta duratura e tangibile sul territorio.

Il Sindaco di Usini, Gianluigi Testoni, ha voluto esprimere pubblicamente la gratitudine e l'affetto di tutta la cittadinanza per questo traguardo: “Professionista di grande valore, ha sempre dimostrato un sincero affetto e un profondo attaccamento al nostro Paese, contribuendo con il suo lavoro alla crescita e allo sviluppo della nostra comunità. A nome dell'Amministrazione Comunale e di tutta la comunità Usinese, desideriamo rivolgergli i nostri più sentiti auguri, con l'auspicio che possa continuare a vivere ancora tanti anni circondato dall'affetto dei suoi cari e di tutti gli amici. Atteros chent'annos in salude e allegria, sorseggiando un buon bicchiere di Cagnulari!”.