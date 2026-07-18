Un vasto e pericoloso incendio è divampato nelle campagne di Olzai, precisamente in località "Badu de Carru", mobilitando immediatamente la macchina regionale antincendio. Il rogo ha fin da subito mostrato una notevole forza di propagazione, spingendo le autorità a potenziare i soccorsi minuto dopo minuto.

Le operazioni di spegnimento sono scattate tempestivamente sotto la regia del D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) appartenente alla Stazione Forestale di Gavoi. Inizialmente, il Corpo Forestale è intervenuto con un elicottero partito dalla base di San Cosimo. Tuttavia, a causa del progressivo ed evidente peggioramento del fronte delle fiamme, è stato necessario disporre un massiccio e immediato rinforzo aereo.

Per arginare l'avanzata del fuoco, sono stati inviati in zona un secondo elicottero proveniente dalla base operativa di Fenosu, il Super Puma da Alà dei e un Canadair.

Fiamme in zona industriale di Ottana, tutti e 3 i Canadair dell'Isola in volo

Ha raggiunto la zona industriale di Ottana interessando anche un parco fotovoltaico privato, il rogo che da ieri sta bruciando centinaia di ettari di territorio tra Nuorese e Oristanese, nei territori di Noragugume, Ottana e Sedilo. Dalle 8 di questa mattina la protezione civile è in campo con decine di uomini e mezzi a terra e col supporto, attualmente, di un Canadair, tre elicotteri leggeri e il Super Puma. Le operazioni di spegnimento sono rese particolarmente difficili a causa della ripartenza delle fiamme in più punti e delle forti raffiche di vento.