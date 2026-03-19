La scomparsa di Umberto Bossi, spentosi oggi, 19 marzo, a 84 anni, sancisce simbolicamente la fine di una stagione politica che in realtà si era già esaurita da un pezzo: quella della nascita e dell’affermazione della Seconda Repubblica e dei suoi protagonisti polarizzanti, carismatici e spesso controversi. Era un'Italia segnata dal crollo dei partiti tradizionali travolti da Tangentopoli e dall’emergere di nuovi protagonisti capaci di intercettare un elettorato disilluso e arrabbiato.

BOSSI, PAROLA D'ORDINE "NORD"

In quel contesto, Bossi fu tra i primi a comprendere che la crisi non era solo giudiziaria, ma anche culturale e territoriale. Accanto a lui, figure come Silvio Berlusconi ridefinivano il campo politico nazionale, costruendo un sistema fondato su leadership personali, forti mobilitazioni, comunicazione diretta e forte capacità di infiammare il dibattito. Se Berlusconi parlava a un’Italia imprenditoriale e moderata, Bossi dava voce a un Nord produttivo che si sentiva penalizzato dal centralismo statale e insofferente verso la redistribuzione fiscale.

Il progetto politico nordista nato a cavallo fra il 1989 e il 1991 crebbe dentro questa frattura, trasformando rivendicazioni locali in una narrazione politica potente: quella della “Padania”, di un popolo distinto, operoso, contrapposto a una Roma percepita come inefficiente e parassitaria.

BOSSI E BERLUSCONI

Emblematico di quella stagione fatta di instabilità e alternanza continua fu proprio il rapporto fra Bossi e Berlusconi, fatto di intese strategiche e strappi clamorosi, come la caduta del primo governo nel 1994 e il "ribaltone" causato da Bossi a dicembre di quell'anno con la sfiducia al premier dopo le elezioni vinte insieme solo pochi mesi prima. La Lega Nord tornerà nell’area di centrodestra nei primi anni Duemila.

UN LINGUAGGIO NUOVO

In questo quadro, Bossi contribuì a introdurre un linguaggio politico nuovo, più diretto e spesso provocatorio, che rompeva con i codici istituzionali della Prima Repubblica. "La Lega ce l'ha duro" o "Roma ladrona, la Lega non perdona" sono solo alcuni dei mantra ripetuti da Bossi nei comizi.

I raduni di Pontida, i simboli, gli slogan e la costruzione di un’identità territoriale forte furono strumenti fondamentali per consolidare un consenso radicato e duraturo. Allo stesso tempo, la Lega fu anche laboratorio di trasformazione istituzionale, portando al centro del dibattito il tema del federalismo fiscale e del decentramento amministrativo.

L'ICTUS, L'AVVENTO DI SALVINI E L'ECLISSI

Un'era che pare già lontanissima nelle dimensioni di un tempo che si dilata a velocità di clic. Un'esperienza politica che iniziò a dissolversi o quantomeno mutare drasticamente già nel decennio successivo, sotto il peso dei cambiamenti sociali, della crisi economica e delle trasformazioni interne allo stesso movimento leghista.

Nel 2004 Bossi fu colpito da un grave ictus che ne determinò il progressivo allontanamento dalle scene. Con l’uscita di scena di Bossi dalla guida del partito nel 2012, complici gli scandali che coinvolsero la sua famiglia, e l’ascesa di Matteo Salvini, la Lega ha progressivamente abbandonato la sua originaria vocazione nordista per diventare una forza politica nazionale, ridefinendo priorità, linguaggi e riferimenti.

La morte di Bossi chiude simbolicamente questo ciclo: quello di una stagione politica in cui identità territoriali, leadership forti e conflitto con il centro dello Stato hanno ridisegnato gli equilibri italiani, lasciando un’impronta che ha segnato gli sviluppi del successivo ventennio.