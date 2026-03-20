È stato arrestato dopo essersi avvicinato all’ex compagna, nonostante fosse sottoposto a una misura cautelare che gli vietava ogni contatto. È accaduto a Noragugume, dove i Carabinieri sono intervenuti nel corso dei servizi di controllo del territorio.

Nella notte, i militari della Stazione di Dualchi, operanti sotto il coordinamento della Compagnia Carabinieri di Ottana, hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino straniero. Sull’uomo gravava una misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con applicazione del braccialetto elettronico.

Nonostante il provvedimento, l’uomo si è avvicinato alla ex compagna, già vittima di maltrattamenti in famiglia. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di scongiurare conseguenze più gravi: i militari lo hanno rintracciato e arrestato.

Nella giornata odierna, il Gip del Tribunale di Oristano ha convalidato l’arresto, disponendo la rimessa in libertà dell’indagato e il ripristino della misura cautelare già in atto.