È stata effettuata alle 10:24 di mercoledì 22 luglio, presso la nuova sede dell'Ufficio denunce di nascita al piano terra del Materno Infantile di Sassari, la prima registrazione di un atto di nascita da parte di entrambi i genitori di una neonata. Da quando è stata attivata, l'Ufficio ha ricevuto un totale di 14 denunce di nascita.

Per l'Ufficio denunce di nascita, questo segna il ritorno alla sede storica presso il Materno Infantile. La nuova posizione dell'ufficio si trova ora al piano terra del complesso in viale San Pietro, nella stanza iniziale del corridoio degli ambulatori di Ostetricia e Ginecologia. Dopo anni di trasferimento, l'ufficio aveva temporaneamente trovato sede al terzo piano del Palazzo Rosa, nell'ambito della direzione medica del presidio. Ora, i genitori dei neonati non devono più attraversare la strada per registrare il loro bambino, potendo invece completare la procedura senza lasciare il reparto.

"La riattivazione dell’ufficio all’interno della struttura è una scelta di attenzione verso i genitori e i neonati – afferma il commissario straordinario dell’Aou di Sassari, Mario Carmine Palermo –. Abbiamo voluto semplificare un passaggio delicato, restituendo al Materno infantile una funzione storica e utile".

La normativa prevede due opzioni per dichiarare la nascita: entro 10 giorni al Comune o entro 3 giorni direttamente presso l'ospedale in cui è avvenuto il parto, compresa la data stessa del parto. Nel secondo caso, spetta alla direzione sanitaria dell'ospedale trasmettere l'atto di nascita al Comune competente.

Per effettuare la denuncia di nascita in ospedale sono necessari l'attestato di nascita rilasciato dal reparto di Ostetricia, i documenti d'identità dei genitori e, se del caso, eventuali documenti legali o dichiarazioni aggiuntive. Il personale ospedaliero è inoltre disponibile a fornire chiarimenti su ogni fase del processo, se necessario.

"La presenza dell’ufficio all’interno della struttura rende tutto più semplice e meno stressante per i genitori – spiega Giampiero Capobianco, direttore della Clinica ostetrica e ginecologica –. È un servizio che completa il percorso nascita, facilitando un adempimento importante".

Il trasferimento dell’ufficio e la sua riattivazione sono stati formalizzati con una delibera del commissario. L’Aou ha individuato anche una figura interna alla Clinica ostetrica e ginecologica per garantire la corretta gestione delle registrazioni.

Un’attività che si integra con il lavoro quotidiano del reparto e del personale di sala parto. "Accompagnare i genitori anche in questo momento è parte del nostro lavoro – commenta Fausta Pileri, coordinatrice ostetrica –. La denuncia di nascita è un gesto semplice, ma ha un grande valore".



Un'opportunità che si presenta ora nel suo contesto originale: presso il luogo in cui tutto ebbe inizio, ovvero il punto di nascita. L'Ufficio delle denunce di nascita mantiene i suoi orari di apertura invariati: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:30 alle 13:00, il martedì e giovedì dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00.