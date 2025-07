"Tutte le forze operative sono sul campo a Sos Alinos per contrastare il fuoco. Non recarsi sul posto per evitare di intralciare le operazioni di soccorso e congestionare il traffico. È stato necessario evacuare preventivamente le abitazioni in località Su Crastu e Marzellinu. Presenti i mezzi e i volontari della protezione civile-croce bianca a supporto delle persone evacuate".

L'amministrazione comunale di Orosei ha reso noto tramite un comunicato sui social la gravità della situazione in merito al vasto incendio che sta devastando la località Sos Alinos, accompagnando le informazioni con immagini della devastazione.

Il comune ha inoltre comunicato che sono previsti pullman a disposizione per i residenti della borgata mariana di Sos Alinos in caso di emergenza. Il luogo di raccolta designato è proprio Sos Alinos, mentre l'accoglienza è prevista presso la sala consiliare del Municipio, situata in via Santa Veronica.

COSA STA ACCADENDO

Sono ore di paura a Orosei a causa di un vasto incendio che si è sviluppato nella località di Sos Alinos, interessando un canneto vicino alle abitazioni. Come misura precauzionale, diverse case e un residence sono stati evacuati.

Le operazioni di soccorso hanno visto l'intervento di cinque squadre dei Vigili del Fuoco di Nuoro con tredici mezzi, tre Canadair, un Super Puma, gli elicotteri del servizio regionale e l'elicottero Drago 143 del Reparto Volo Sardegna. Il COC (Centro Operativo Comunale) è stato attivato presso il comune di Orosei per coordinare le attività, con la presenza del Funzionario di Guardia per il coordinamento strategico in loco.

Il fumo, portato dal vento di maestrale, ha raggiunto la spiaggia di Cala Liberotto, affollata di bagnanti, dove i Canadair hanno effettuato lanci di estinguente nella zona di Sos Alinos, che è stata chiusa per precauzione.

A causa dell'incendio che ha raggiunto il margine della strada, è stata temporaneamente chiusa al traffico un tratto della strada statale 125 "Orientale Sarda" in entrambe le direzioni, con deviazioni predisposte dall'Anas. I Vigili del Fuoco, le squadre Anas e le Forze dell'ordine sono sul posto per garantire la sicurezza e riaprire la strada al più presto.

Tre Canadair sono stati impiegati per proteggere la pineta di Sos Alinos e le strutture turistiche circostanti dall'ampio incendio che minaccia le campagne vicine a Cala Liberotto. Diverse squadre di soccorso, tra cui il Corpo Forestale, Forestas, Barracelli e Protezione Civile, sono state mobilitate per contenere l'incendio. Contemporaneamente, un altro incendio è stato segnalato nelle campagne di Tortolì, e il Corpo Forestale sta intervenendo con l'ausilio di un elicottero proveniente dalla base operativa di San Cosimo.