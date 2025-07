Mattinata di paura a Orosei, dove si è sviluppato un vasto incendio in località Sos Alinos, che ha interessato un canneto a ridosso delle abitazioni. Diverse case e un residence sono stati evacuati in via precauzionale.

Sul posto sono intervenute cinque squadre dei Vigili del Fuoco di Nuoro con tredici mezzi, oltre a tre Canadair, un Super Puma, gli elicotteri del servizio regionale e l’elicottero Drago 143 del Reparto Volo Sardegna.

Per coordinare le operazioni è stato attivato il COC (Centro Operativo Comunale) presso il comune di Orosei, mentre in zona è presente anche il Funzionario di Guardia per il coordinamento strategico. Con i Vigili del Fuoco stanno operando anche Corpo Forestale, Forestas, Barracelli e Protezione Civile per contenere il fronte del fuoco.

Il fumo, sospinto dal maestrale, ha raggiunto la spiaggia di Cala Liberotto che è affollata di bagnanti, sulle cui teste sono passati i Canadair che stanno effettuando lanci di estinguente nella zona di Sos Alinos, il cui accesso è stato precauzionalmente chiuso.

A causa del vasto incendio a Orosei, che ha raggiunto il bordo strada, è temporaneamente chiuso al traffico un tratto della strada statale 125 "Orientale Sarda", in entrambe le direzioni. Lo fa sapere l'Anas che ha precisato che sono state predisposte deviazioni. "Sul posto sono presenti i Vigili del fuoco, le squadre Anas e le Forze dell'ordine per la gestione dell'evento in piena sicurezza e per procedere alla riapertura della strada nel più breve tempo possibile", spiega l'Anas.

Intanto sono tre i Canadair schierati per combattere l'ampio incendio che sta distruggendo le campagne vicino a Cala Liberotto, con l'obiettivo è proteggere la pineta di Sos Alinos e le strutture turistiche circostanti da potenziali danni.

Le autorità locali hanno mobilitato diverse squadre di Vigili del fuoco, mezzi antincendio e personale specializzato, tra cui il Corpo forestale, barracelli, Agenzia Forestas e protezione civile. Due elicotteri sono stati dispiegati per supportare le operazioni aeree.

Allo stesso tempo, un altro incendio è stato segnalato nelle campagne di Tortolì, e il Corpo forestale sta intervenendo con l'aiuto di un elicottero proveniente dalla base operativa di San Cosimo.