Il rischio di incendi rimane alto anche per domani, martedì 29 luglio, con l'allerta di codice arancione confermata nel territorio di Cagliari, secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile regionale nel bollettino odierno.

Inoltre, diversi comuni in Sardegna hanno adottato misure precauzionali, come la chiusura dei parchi, a causa delle avverse condizioni meteorologiche segnalate dalla Protezione Civile regionale, con previsione di vento forte da nord-ovest fino a burrasca.

A Cagliari, tutti i parchi e i cimiteri sono stati chiusi, mentre il sindaco di Quartu, Graziano Milia, ha ordinato la chiusura dei parchi cittadini per l'intera giornata. Si invita la cittadinanza a essere estremamente prudente e a evitare gli spostamenti vicino ai parchi e alle aree urbane alberate.

A causa del forte vento di maestrale che ha colpito la Gallura da ieri, il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha emesso un'ordinanza di chiusura per motivi di sicurezza del Parco Fausto Noce per l'intera giornata di oggi, fino alle ore 24, con possibilità di proroghe a seconda delle condizioni meteorologiche avverse. Inoltre, a partire dalle 16:30 di ieri, domenica 27 luglio, è stato attivato il Centro Operativo Comunale (Coc) a seguito del bollettino di previsione di pericolo di incendio estremo e del preallarme, che resterà operativo per tutta la durata dell'allerta.

"In seguito al bollettino di pericolosità estrema - codice rosso diramato dalla Protezione Civile, è stata disposta la chiusura immediata delle spiagge di Cala Cartoe, Cala Osala e delle calette con accesso dalla Strada provinciale 26 Bis", fa sapere invece il comune di Dorgali, nel Nuorese, la cui sindaca, Angela Testoni, ha emesso un'ordinanza per la giornata di oggi e "fino a nuovo ordine". L'amministrazione ha anche transennato gli accessi che sono sorvegliati.