PHOTO
Un trattore in fiamme nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 16, in località Guardia Grande ad Alghero. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Alghero, allertata subito dopo la segnalazione dell’emergenza.
All’arrivo dei soccorritori, il mezzo agricolo risultava ormai gravemente compromesso dalle fiamme. I Vigili del fuoco hanno quindi concentrato le operazioni sulla messa in sicurezza dell’area, riuscendo a evitare che il rogo si propagasse alle sterpaglie circostanti e causasse ulteriori danni.
Non si segnalano persone coinvolte nell’incendio. Restano da accertare le cause che hanno provocato il rogo del mezzo agricolo.