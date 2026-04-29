Una tragica fatalità è costata la vita a un ragazzo di 18 anni in provincia di Benevento. Il giovane è morto dopo essere stato investito dalla sua stessa auto in una frazione di Sant’Angelo a Cupolo.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo aveva parcheggiato la vettura in una zona in salita ed era poi sceso, probabilmente per caricare alcuni bagagli, convinto di aver messo il mezzo in sicurezza. Poco dopo, però, l’auto avrebbe iniziato a muoversi autonomamente.

Accortosi del pericolo, il 18enne avrebbe tentato disperatamente di fermare la vettura, ma sarebbe stato travolto. L’impatto non gli ha lasciato scampo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente.