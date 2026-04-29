PHOTO
E' perfettamente riuscita l'operazione di "cleaning articolare"per Leonardo Pavoletti. L'attaccante rossoblu termina anzitempo la sua stagione, già condizionata da numerosi infortuni, per un problema al ginocchio sinistro.
Lo rende noto la società Cagliari: "L'operazione di cleaning articolare del nostro Leonardo Pavoletti è riuscita perfettamente", si legge. "In bocca al lupo, Capitano", l'augurio.
Pavoletti si è operato in Villa Steuart, a Roma. Per lui potrebbe essere un saluto definitivo, professionalmente parlando, al capoluogo isolano, dopo nove stagioni e 53 gol in 231 presenze.
A fine stagione, infatti, il suo contratto andrà in scadenza, e pare improbabile un rinnovo viste le continue noi fisiche che lo hanno bloccato nelle ultime stagioni.