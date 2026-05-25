Le autopsie sui corpi di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, due dei cinque sub morti durante un’immersione alle Maldive lo scorso 14 maggio, sono iniziate presso l’ospedale di Gallarate, in provincia di Varese. Per domattina, martedì 26 maggio, sono invece previsti gli esami autoptici su Monica Montefalcone, sulla figlia Giorgia Sommacal e su Muriel Oddenino.

Intanto si apre anche un caso che coinvolge l’Università di Genova. Dal sito dell’ateneo risultano infatti rimossi i profili della professoressa Monica Montefalcone e della ricercatrice Muriel Oddenino, entrambe tra le vittime della tragedia.

Una decisione che ha sollevato polemiche e critiche da parte dei legali delle famiglie. “L’università sapeva, ma ora si chiama fuori”, sostengono gli avvocati dei parenti delle vittime, puntando il dito contro quella che definiscono una gestione poco rispettosa della vicenda.

Dall’ateneo ligure, però, respingono le accuse e parlano di un semplice automatismo amministrativo. “Una procedura informatica e nient’altro”, è la replica dell’Università di Genova, che precisa come la rimozione dei profili sia avvenuta secondo le normali procedure del sistema.

Nel frattempo, gli studenti chiedono che venga realizzata una pagina web commemorativa dedicata a Monica Montefalcone, docente di biologia marina molto conosciuta e stimata nell’ambiente accademico.