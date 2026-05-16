Tragedia nel pomeriggio di oggi, sabato 16 maggio, a Burgos, in provincia di Sassari, dove un uomo di 68 anni di nome Felice Solinas ha perso la vita dopo essere caduto in una scarpata nella sua campagna.

Il vicino che ha dato l'allarme è stato il primo a correre in suo soccorso, chiamando immediatamente i soccorsi. Gli operatori del 118, constatata la gravità delle ferite, hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso, ma purtroppo Solinas è deceduto prima di poter raggiungere l'ospedale.

I Carabinieri della Compagnia di Bono sono intervenuti sul luogo dell'incidente per indagare sugli avvenimenti.