Tragedia a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, dove durante la serata di ieri, venerdì 15 maggio, una bambina di due anni di origini marocchine è morta dopo essere stata investita da un'auto che stava facendo una manovra in retromarcia vicino alla sua casa.

Secondo le prime informazioni, riportate da TgCom 24, pare che il conducente dell'auto fosse un parente della piccola e che non si sia accorto di averla colpita. L'uomo si è comunque fermato immediatamente per soccorrerla e ha chiamato il 118.

La bimba è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove purtroppo sarebbe giunta già priva di vita. I Carabinieri stanno attualmente indagando sul terribile incidente per comprendere esattamente cosa sia accaduto e per accertare eventuali responsabilità.

La salma della piccola è stata messa a disposizione delle autorità giudiziarie.