Un caso di tentata truffa è stato segnalato ad Alghero. Un utente sarebbe stato contattato telefonicamente da un soggetto che fingeva di essere un operatore comunale per cercare di ottenere informazioni personali e dati bancari. È stato lo stesso Comune algherese a dare la notizia sui propri canali social, mettendo in guardia i cittadini e raccomandando la massima prudenza.

“Il Comune può contattare i cittadini, in particolare i beneficiari di misure o contributi, ma non richiede mai informazioni sensibili, come codici bancari, IBAN, PIN o credenziali personali tramite telefono, email o messaggi – chiarisce il Comune di Alghero – In nessun caso viene richiesto di effettuare azioni immediate o comunicazioni riservate che riguardino il proprio conto corrente o altri strumenti finanziari”.

Il Comune algherese invita quindi cittadine e cittadini a verificare sempre l’identità di chi chiama, non fornire dati personali o bancari per telefono, via SMS o attraverso canali non ufficiali e invita a segnalare tempestivamente eventuali episodi sospetti alla Polizia Locale o agli uffici comunali competenti.