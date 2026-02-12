Maggiore vigilanza e collaborazione per garantire la corretta gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I presidenti delle Province del Sulcis Iglesiente e del Medio Campidano hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con il comandante provinciale della Guardia di finanza di Cagliari finalizzato al monitoraggio e al controllo dei progetti finanziati con i fondi del PNRR.

L’accordo punta a prevenire e contrastare eventuali condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici legate all’utilizzo delle risorse straordinarie previste dal Piano. L’obiettivo è rafforzare il coordinamento istituzionale attraverso modalità condivise di cooperazione, così da intercettare tempestivamente possibili irregolarità, frodi o abusi.

Il fulcro operativo dell’intesa prevede che gli enti locali trasmettano al Comando provinciale della Guardia di finanza informazioni e segnalazioni qualificate ritenute rilevanti nell’ambito delle attività di monitoraggio e controllo svolte in qualità di soggetti destinatari, beneficiari o attuatori dei progetti.

Sulla base degli elementi acquisiti, le Fiamme Gialle potranno avviare autonome attività di analisi e approfondimento, orientando in modo mirato l’azione ispettiva verso situazioni considerate a maggiore rischio. Un’azione che mira non solo alla repressione degli illeciti, ma soprattutto alla prevenzione di eventuali frodi o utilizzi distorti delle risorse destinate al territorio.

La strategia della Guardia di finanza, in linea con il ruolo di polizia economico-finanziaria, si fonda infatti su un approccio preventivo oltre che repressivo. Il protocollo, sottolineano i firmatari, rappresenta un impegno condiviso affinché le ingenti risorse del PNRR possano tradursi in interventi efficaci, corretti e tempestivi, contribuendo alla crescita economica e sociale delle due province nel rispetto della legalità e della tutela di cittadini, imprese e lavoratori.