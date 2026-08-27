Temperature notturne da record in Sardegna, con picchi di caldo che sfiorano i 34 gradi. Le stazioni meteorologiche dell'Arpas hanno rilevato temperature sorprendentemente alte durante le notti, mentre la Protezione civile avverte della possibilità di nuovi record di caldo nelle prossime ore.

Temperature minime che sembrano massime: dai 19,8 gradi a Viillanova Strisaili, 850 metri sul livello del mare tra i monti dell'Ogliastra, ai 25,6 di Nuoro (554 metri sul livello del mare) sino ad arrivare ai 29,2 gradi di Cagliari per poi superare il picco dei 30 gradi ad Alghero (30,9) e Stintino, con 33,2 gradi.

Anche le acque marine mostrano anomalie, con temperature che superano i 30 gradi in diverse località costiere. Carloforte ha registrato 30,2 gradi d'acqua, mentre ad Arbatax la temperatura ha toccato i 29,8 gradi. Nonostante queste temperature estreme, il mare a Cagliari e Porto Torres resta relativamente più fresco, pur sfiorando comunque i 29 gradi.