Nuove modifiche alla viabilità a Pirri per consentire il proseguimento dei lavori del collettore C47, opera ritenuta strategica per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio. Le variazioni entreranno in vigore da lunedì 20 luglio e resteranno valide fino a venerdì 28 agosto.

I provvedimenti interessano principalmente via Italia, nel tratto compreso tra via Sironi e via Dolianova, dove sarà istituito il senso unico di marcia in direzione via Dolianova. Previsti anche nuovi obblighi di svolta in diversi incroci, tra cui quelli con via Pisano, via Dolianova e via Emanuele Filiberto, quest'ultimo riservato ai mezzi con massa superiore a 3,5 tonnellate.

Tra le altre novità figurano lo spegnimento del semaforo all'incrocio tra via Italia e via Pisano, l'istituzione del senso unico in via Emanuele Filiberto, in un tratto di via Duca di Genova e in via Pisano, oltre al divieto di sosta con rimozione forzata, valido 24 ore su 24, in un tratto di via Duca di Genova.

Le modifiche sono state disposte con l'ordinanza dirigenziale 1944/2026 e hanno l'obiettivo di garantire lo svolgimento in sicurezza del cantiere, limitando al contempo i disagi alla circolazione.