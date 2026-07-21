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Dal 22 settembre i Paesi Bassi introdurranno il divieto di importazione, acquisto e vendita di merci provenienti dagli insediamenti israeliani considerati illegali. La decisione è stata comunicata dal ministro degli Esteri olandese Tom Berendsen ai parlamentari, secondo quanto riportato dai media locali.
Il provvedimento recepisce una richiesta avanzata dalla maggioranza del Parlamento e rende ufficiale una misura già annunciata dal governo lo scorso maggio.
La scelta dell'Aia arriva a pochi giorni da un analogo intervento del Belgio, che sabato scorso ha formalizzato il divieto relativo ai prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania.
Le misure si inseriscono nel quadro delle iniziative adottate da alcuni Paesi europei nei confronti delle attività economiche legate agli insediamenti nei territori palestinesi occupati.