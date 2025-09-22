Gli agenti della polizia di Sassari avrebbero scoperto una serra artigianale per la coltivazione di marijuana, nascosta in una frazione della città. Per questo motivo, un uomo è stato denunciato a piede libero con l'accusa di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è scattato nella notte del 20 settembre, quando una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112 ha segnalato la presenza di un soggetto in escandescenze. Una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Sassari è stata inviata sul posto: l’uomo, apparso subito nervoso e ostile ai controlli, ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di procedere a una perquisizione.

Nel giardino dell’abitazione sarebbero state trovate diverse piante di canapa in vaso, ma la scoperta più rilevante è avvenuta all’interno: dietro una porta occultata, i poliziotti avrebbero individuato un cavedio trasformato in una serra artigianale, attrezzata con tessuti termoisolanti, lampade fluorescenti e prodotti specifici per la coltivazione.

Complessivamente sarebbero state sequestrate 22 piante di canapa, già provviste di infiorescenze e risultate positive al test per la presenza di THC. Tutto il materiale, compresi gli strumenti utilizzati per la coltivazione, è stato sottoposto a sequestro penale e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.