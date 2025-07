Due auto si sono scontrate sulla statale 131, poco prima delle gallerie di Chighizzu, alle porte di Sassari. Prima dell’arrivo dei soccorsi, uno dei due conducenti è scappato a piedi per le campagne, facendo perdere le proprie tracce. L'uomo è ora ricercato dalla polizia stradale.

L'incidente è avvenuto intorno alle 18 sulla Carlo Felice in direzione Sassari, all'altezza dell'ex cementificio. Un furgone e una Volkswagen sono entrati in contatto, e il primo mezzo si è schiantato contro il muro in cemento che protegge la carreggiata dal costone roccioso. La donna all'interno è rimasta incastrata fra le lamiere ed è stata estratta dai vigili del fuoco. Ha riportato gravi traumi alla colonna vertebrale e alle gambe ed è stata accompagnata all'ospedale Santissima Annunziata dall'ambulanza del 118.

Il conducente dell'altra auto si è invece dato alla fuga a piedi, abbandonando il mezzo. Gli agenti della polizia stradale stanno setacciando la zona per trovarlo.