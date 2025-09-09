È di cinque feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno a mezzanotte al bivio che dalla statale 125 conduce a Cannigione. Due auto, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente.

Ad avere la peggio sono stati i quattro occupanti di una delle vetture e l’autista dell’altra: tutti hanno riportato ferite tali da richiedere l’intervento del 118 e il successivo trasferimento in ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco di Arzachena, che hanno messo in sicurezza la zona, oltre ai Carabinieri e alle ambulanze del 118. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dello scontro.