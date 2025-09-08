La giornata odierna è stata segnata da nove incendi sul territorio regionale, due dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale.

Il primo rogo si è sviluppato nell’agro di Flussio, in località Su Riu S’Ena. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale di Bosa, supportato dall’elicottero della base CFVA della stessa località. In campo anche tre squadre dell’Agenzia Forestas – una dei cantieri di Scano Montiferru e due di Bosa – oltre a due squadre di Barracelli di Flussio e Tinnura. Le fiamme hanno interessato circa 4 ettari di pascolo.

Un secondo incendio è divampato nell’agro di Silanus, in località Nuraghe Marapiga. A coordinare le operazioni è stato il personale della Stazione forestale di Bolotana, affiancato dai colleghi di Macomer e dagli equipaggi degli elicotteri decollati dalle basi CFVA di Anela, Farcana e Fenosu, da cui è intervenuto anche il Superpuma. Sul posto sono state inviate tre squadre di Forestas (Bolotana, Macomer e Gavoi), due squadre dei Barracelli di Silanus e Lei e una di volontari della protezione civile di Bolotana. In questo caso, l’incendio ha percorso circa 45 ettari di pascolo alberato.