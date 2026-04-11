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Il Servizio Tributi del Comune di Oristano segnala tentativi di truffa ai danni dei cittadini, dopo alcune segnalazioni ricevute da contribuenti. In diversi casi, infatti, sarebbero stati inviati SMS o messaggi WhatsApp con avvisi su presunte irregolarità nella posizione TARI, accompagnati dall’invito a contattare un numero telefonico per evitare ulteriori conseguenze.
L’amministrazione invita alla massima prudenza e raccomanda di non rispondere né contattare i numeri indicati nei messaggi. Si tratta infatti di comunicazioni non ufficiali: il Comune precisa che non utilizza canali come SMS o WhatsApp per notificare eventuali anomalie o problemi legati alla tassa sui rifiuti.
Per qualsiasi verifica o chiarimento, i cittadini sono invitati a fare riferimento esclusivamente ai canali istituzionali dell’Ente, evitando di fornire dati personali o sensibili attraverso contatti non certificati.
L’episodio riaccende l’attenzione sul fenomeno delle truffe digitali, sempre più diffuse e spesso costruite per apparire credibili, sfruttando comunicazioni che imitano quelle degli enti pubblici.